La CUP prepara acciones de "lucha no violenta" para rechazar la aplicación del 155

Osea que van a hacer una " lucha no violenta" y alguien me puede explicar ¿ qué es eso? Sin el apoyo de nadie, ni de Europa, ni del mundo mundial . Después si os sentais en las puertas delos edificios oficiales no protesteis porque la policía os echen con la ley en la mano , ya Europa y el mundo se ha dado cuenta de las manipulaciones y engaños que haceis. Esto no es la selva