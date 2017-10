EH Bildu dice al PP que "Euskal Herria también será un Estado independiente en breve"

Lo veremos. No cabe duda de que están en el mismo proceso. Se encontrarán con la misma respuesta. Ahora no arman follón porque han llegado a un pacto cn Rajoy para exigir el euskera en las oposiciones y así, euskaldunizar Navarra. Es impresionante como eso se nota en los nombres elegidos para los recién nacidos: ahora, el 90$ son nombres euskaldunes. Están en plena inmersión linguística, solo que estos, cuando lancen el ataque será con un voto favorable del 70%. Entonces ya no habrá quien los pare. Además, quieren una confederación de estados para no salir de la UE. Y, mientras tanto, don Mariano y el PSOE, tocando el violón.