Puigdemont, entre la declaración de independencia y la convocatoria de elecciones tras la activación del 155

Pero gracias al Rey, a sus colegas europeos, a los españoles que han salido a la calle y a los que escribimos críticamente en la prensa -aunque en este caso no estoy muy seguro-, el presidente del Gobierno ha despertado por fin, hasta el punto de que Lucía Méndez ha llegado a afirmar que con estas medidas «Rajoy romperá con su pasado, renunciará a su propia esencia política, consistente en no ser, no hacer, no emprender, no inventar, no molestar, no obrar, no decidir, no moverse del sitio».