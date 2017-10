Ciudadanos, PSOE y PP, unidos ante la activación del artículo 155 y las medidas decididas por el Gobierno

Creo que todos estos a los que se les llena la boca cuando pronuncian la palabra DEMOCRACIA no sufrieron la dictadura, ni las represiones de las manifestaciones de los grises.



Hoy salen en medios de comunicación,se manifiestan libremente tienen el mayor autogobierno de Europa pero siguen utilizando la palabra DEMOCRACIA como si fuese un espumarajo con el que escupir al que tienen al lado.



Nada ha sido mas antidemocrático que la creación de una Agencia Tributaria Catalana para cobrar impuestos estatales(huida de empresas),amenazar con quedarse con los edificios públicos de los españoles,el autoritarismo de las leyes creadas ad hoc(estilo Maduro) en el Septiembre Negro Catalán,la Ley de Referendum(otra farsa mas) y su correspondiente votación.



Pero es que encima estan mas solos que la una(desde el Vaticano,EEUU,Europa,incluso Eslovenia,etc,etc).



Lo que quieren los sediciosos no es democracia sino una dictadura dónde crear Jueces que liberen a los Pujol,que perdonen la deuda a Mas,se olvide el caso Palau.



Pero no quieren darse cuenta(y tampoco les importa)que hay miles de catalanes que trabajan y viven allí que no comulgan con sus ideas y a los que les pondran un pijama y un número en cuanto les dejen.....



Es lo que tiene gritar Heil Puigdemont....