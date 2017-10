La Fiscalía tiene preparada una querella por rebelión contra Puigdemont por si declara la independencia

El ejecutivo se salta la división de poderes al atribuirse potestades del poder judicial. Solo un juez por sentencia puede inhabilitarlo.



Un articulo abierto, como es el 155 no puede ser un cheque en blanco para vulnerar la constitución, NI INCLUSO PRETENDIENDO DEFENDERLA. Si se hubiese querido amparar, tendría que haberse incluido, por la extrema gravedad de la medida.



Eso en cuanto al debate de la legalidad.



En cuanto al debate de oportunidad política, sentido de estado, y deseos de no crear mas independentistas, mejor me cayo la opinión de los ASNOS que nos gobiernan y de los dirigentes que se suman.







Hoy os regocijáis, mañana me daréis la razón.