Rajoy asegura tener pactado el 155, pero elude poner una fecha electoral

PSOE y Ciudadanos avanza que la votación en Cataluña será en enero

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Imagen. EFE

El Gobierno, PSOE y Ciudadanos dan por cerrado un acuerdo sobre qué medidas se pondrán en marcha mañana al amparo del artículo 155 de la Constitución, así como la inevitable convocatoria de elecciones en Cataluña para devolver la legalidad a la autonomía, aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha evitadoconfirmar los comicios ni determinar ningún límite temporal.

Tampoco quiso desvelar nada que tenga que ver con la intervención, porque quiere, según explicó, esperar a que la hoja de ruta sea aprobada hoy por el Consejo de Ministros. "Todas las medidas que adoptemos, las anunciaremos mañana", afirmó Rajoy.

El presidente respondía así durante la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, después de que la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo -una de las encargadas de negociar con La Moncloa-, asegurase ayer que habían pactado con el Gobierno la celebración de elecciones en Cataluña en enero si se llegaba a hacer efectivo el artículo 155, un extremo que reafirman otras fuentes socialistas consultadas. Poco después, el líder de Cs, Albert Rivera, confirmó que existe un acuerdo para celebrar estos comicios en enero, algo que, puntualizó debía anunciar hoy el presidente del Gobierno. Rajoy no quiso confirmar ese extremo y se limitó a confirma un pacto a tres: "Las medidas que yo presente serán unas medidas apoyadas por PP, PSOE y Ciudadanos", remarcó.

Por encima del aparente pulso por ser el que primero comunique decisiones y fechas, parece claro que todas las partes dan por cerrado un acuerdo y que habrá elecciones en Cataluña. En ese sentido, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que también consideró ayer "prematuro" hablar de fechas, admitió que "una vez restaurada la legalidad el proceso tendrá que acabar en elecciones".

El sentido del 155

Tanto PSOE como Ciudadanos tienen claro desde el principio que todo esto es para forzar comicios en Cataluña, a menos que sea el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el que se adelante con la convocatoria. "Si el 155 no es para convocar elecciones, para qué es", se preguntó ayer la socialista Carmen Calvo.

Casi a la misma hora, Rivera confirmaba desde Oviedo que el miércoles pactó con el jefe del Ejecutivo la convocatoria de elecciones en Cataluña en el mes de enero a cambio de apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El líder de Ciudadanos hacía además un reproche velado al PSOE y explicó que el acuerdo, de hecho, incluía que fuese Rajoy, y no el PSOE, el que anunciase hoy la convocatoria de elecciones en Cataluña,

Aunque desde Moncloa siguen deslizando la idea de que la cita electoral podría retrasarse hasta primavera, el avance de PSOE y Ciudadanos acelera los plazos del 155 y acerca la celebración de unos comicios "lo antes posible". Desde dentro de ambos partidos algunas voces apuntan al 28 de enero, aunque la fecha definitiva seguiría en el aire, explican otras fuentes cercanas a la negociación. A falta de la redacción definitiva, lo más probable es que el decreto de intervención de competencias de la Generalitat no incluya de las elecciones autonómicas, aunque el Ejecutivo reconoce que deben ser "cuanto antes", pero pero siempre que se haya desactiva el golpe y recuperado el control institucional.

Los flecos pendientes

Qué día llamar a las urnas en Cataluña no es el único fleco pendiente en la aplicación del 155, que debe hacerse con precisión "quirúrgica", coinciden las partes. Es decir, una intervención mínima que permita frenar el desafío independentista y tener el control económico y político hasta la celebración de elecciones. Desde el Gobierno central insisten en que la activación del artículo 155 "no supone suspender la autonomía de Cataluña", según remarcó Méndez de Vigo ayer, tras el Consejo de Ministros. El objetivo es "restaurar la normalidad estatutaria y la legalidad constitucional", lo que refuerza la idea de que no se tocará el Estatuto de autonomía, que seguirá vigente en todo momento. "Mañana el Consejo aprobará las medidas para recuperar la legalidad y la normalidad institucional", reiteró Rajoy.

Al control económico -ya intervenido en parte- y de la seguridad -con el control de los Mossos- la socialista Carmen Calvo abrió la puerta a que el 155 incluya la intervención de la televisión pública catalana (TV3). Rajoy no quiso "ni confirmar ni dejar de confirmar" las medidas que se pondrán en marcha, aunque mostró extrañeza por la pregunta. También sigue sin desvelarse si habrá cierta intervención para evitar el adoctrinamiento en las aulas o qué fórmula usará el Ejecutivo para tomar el control de Cataluña, si con la figura de una especie de delegado especial para Cataluña que se limite a coordinar acciones o si se tomarán decisiones puntuales desde el Estado central y los distintos Ministerios.

Una vez celebrado el Consejo de Ministros de hoy, está previsto que el Pleno en el que el Senado aprobará la aplicación del artículo 155 tenga lugar el próximo viernes día 27 de octubre, según la propuesta que ha preparado la Mesa, que se reunirá esta misma tarde. La fecha, en todo caso, se decidirá en los próximos días y no se irá más allá del 30 de octubre.

PUBLICIDAD