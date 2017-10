El Rey, en los Princesa de Asturias: "España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión"

No deja de impresionarme el grado de manipulación de las mentes cortas de miras que hay por el ancho estado. La sentencia a muerte del acuerdo del 78 está ejecutada. Ahora solo queda avanzar o obligar. El pulso es importante y se ha optado por obligar. eso no sienta bien a nádie. Hubiera sido un escenario distinto si los politicos , no ahora, hace años , se hubieran dedicado a construir un pais más libre , más moderno y mejor. pero se han dedicado a mangonear y mirar a su tripa y a la de sus amigos del ibex. El golpe encima de la mesa lo dá Catalunya y dada la respuesta del gobierno y los paletos fascistas, les queda claro que en esta banda ellos yá no pintan nada. Que se vayan es cuestion de tiempo pues el 155 y el "a por ellos" no lo van a olvidar en generaciones. Señores ..... España ha muerto.