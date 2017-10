Guiño de la UE a España durante los Princesa de Asturias y rechazo a los "egoísmos nacionalistas"

... así que la Europa que usted defiende no está por encima de los nacionalismos y de las fronteras, sigue teniendo fronteras y por tanto sigue siendo la misma cosa, da igual que las fronteras sean más amplias, que traten de superar ciertas diferencias, ... siguen siendo el resultado de una mente estrecha, limitada, primitiva, ... No sé si saben ustedes que el mundo es redondo, que no tiene aristas, ... mientras existan las fronteras, está el sentido de separación, el sentido de lo que es mío frente a lo que es ajeno, a lo que me trae sin cuidado, con todo lo que eso implica, ... después de todo el desarrollo tecnológico que la humanidad ha tenido, después de haber ido a la luna, de los modernos sistemas de comunicación, de esa superproducción que está agotando los recursos, ... sigue habiendo cada vez más miseria, hambre, gente sin acceso a las medicinas, que muere porque no tiene una medicina que cuesta céntimos, violencia, ... y no si se dan cuenta que todo esto es así debido a los nacionalismos, a la separación en naciones, si no existiera esa fragmentación la cosa no funcionaría así, nos ayudaríamos los unos a los otras, ... hay una cruel guerra en Siria, una epidemia de peste en Madagascar, pero nos trae sin cuidado porque se le mira la etiqueta a las personas igual que a las peras, … y esta fragmentación conviene a los que buscan el poder, todos esos políticos la alimentan, no paran de hablar de mi país, de Europa, … sin naciones ni Rajoy, ni Puigdemont, ni Tajani podrían ser presidentes de nada, … pero nos hemos quedado inmaduros, niños pequeños, monos con trajes, … y las fronteras no paran el fuego, la enfermedad, la calamidad, ni el sufrimiento que gracias a ellas el hombre se infringe a sí mismo, …