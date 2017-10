La jueza Lamela reclama información sobre los teléfonos de Trapero, Laplana, Cuixart y Sánchez

ESPAÑA ESTA LLENA DE ENVIDIOSOS Y ENVIDIOSAS Y GENTE MALA.



POR ESO, CON EL PASO DE LOS AÑOS, EN VEZ DE CONSEGUIR UNA NACION UNIDA, HAN CONSEGUIDO UNA NACION ROTA, DESHECHA Y QUE A BASE DE PALOS Y PATADAS TRATAN DE RECOMPONER.



PERO NO, NO HAY SOLUCION. LO ROTO, ROTO ESTA PARA SIEMPRE. QUIZAS EN ESTA OCASION, PUDIERA SER QUE NO GANASEN LA PARTIDA LOS CATALANES, PERO IRAN CREANDO JURISPRUDENCIA SOCIAL Y LO VOLVERAN A INTENTAR COMO YA HA PASADO EN OCASIONES ANTERIORES.



VIENDO LOS COMENTARIOS SE VE QUE CLASE DE GENTE SON LOS ESPAÑOLES.



SINCERAMENTE Y CON TRISTEZA, ASCO SIENTO DE LEER MUCHOS COMENTARIOS.



NO SOY DE CATALUÑA, PERO LOS ENTIENDO PERFECTAMENTE. ES REALMENTE REPUGNANTE PERTENECER A UNA NACION LLENA DE ODIO, Y SED DE VENGANZA, Y ESO, NI MAS NI MENOS ES LO QUE HAY EN GRAN PARTE DE ESPAÑA HOY EN DIA.



ASI QUE SI FINALMENTE NO SE DECLARA LA INDEPENDENCIA, NO CANTEIS VICTORIA, PORQUE DE SEGURO VUESTRO MONSTRUO MENTAL, VOLVERA A RESURGIR COMO FREDDY KRUGER.



VIVA LA LIBERTAD.



ABAJO LA OPRESION Y EL ODIO.