La Guardia Civil registra el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat por los mensajes de los Mossos el 1-O

La policía franquista se podía definir por tres características: como toda policía de una dictadura vulneraba sistemáticamente los derechos (en muchos casos no reconocidos legalmente) de la ciudadanía; respondía a un modelo centralista, con raíces en la creación de la Guardia Civil el siglo XIX, basado en un mando único a nivel estatal y el control político del territorio por gobernadores civiles, y , finalmente, se organizaba a partir de criterios militares: uno de esos criterios consistía en tratar al adversario, al discrepante, como enemigo.



La Constitución de 1978 dio un vuelco legal a esa concepción: el artículo 104 rompía con el modelo policial franquista al establecer que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad bajo la dependencia del Gobierno tienen por misión proteger el libre ejercicio de los derechos y de las libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Se pasaba de la vulneración de derechos a su protección. La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 1986, desarrolló esa previsión.



La inaceptable actuación del Cuerpo de Policía Nacional y la Guardia Civil este pasado día uno de octubre ha dado la razón a aquella opción de los años ochenta.



La actuación de los cuerpos policiales del Estado vulneró todos los derechos que se nos pueda ocurrir citar.



Vimos resurgir las viejas características del sistema policial franquista: se conculcaron derechos de la ciudadanía, se retornó al modelo centralista desatendiendo las competencias de la Generalitat reconocidas en el Estatut y saltándose, por ejemplo, la prohibición de las pelotas de goma dictada por el Parlament de Catalunya, y se volvió a considerar a los discrepantes como enemigo a combatir y a derrotar.



El concepto que nos puede permitir entender la diferente actuación de Policía Nacional y Guardia Civil por un lado y de Mossos y Policías locales por otro es el de la proporcionalidad. Para evitar un daño no se puede causar uno mayor.



, la magistrada del TSJC, Mercedes Armas, ordenó impedir el referéndum “sin afectar la normal convivencia ciudadana”. Y eso hicieron los Mossos, cumpliendo las instrucciones del mayor Trapero, ante una situación harto compleja con millones de personas que se movilizaban contra la prohibición del referéndum: era necesario aplicar los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad y actuar con contención y mediación; como cualquier policía democrática. Fueron la Guardia Civil y la Policía Nacional quienes desobedecieron las instrucciones del poder judicial, interviniendo con una fuerza desproporcionada e indiscriminada contra personas en actitud pacífica y responsable. Y más allá, son las autoridades políticas del PP, el ministro del Interior y el Delegado del Gobierno en Catalunya, los máximos responsables. Y por encima de ellos, sin lugar a dudas, el presidente Rajoy. Y todo ello con el fracaso como resultado, porque no pudieron impedir el voto de más de dos millones de personas y causaron novecientos heridos, algunos de gravedad. No fueron capaces de cumplir ninguna de las dos órdenes de la magistrada del TSJC.



Seguramente la profesionalidad demostrada por los Mossos ante los dolorosos atentados terroristas del mes de agosto, ampliamente reconocida per la ciudanía y por todos los medios de comunicación internacionales, también está en el origen de la actitud del Gobierno del PP para intentar presentar a los Mossos como un cuerpo que no respeta la ley. Está demostrado que cumplieron con su obligación, incluso con un dolor íntimo en muchos casos, pero siempre sin poner en peligro la convivencia en Catalunya. Y los aplausos del mes de agosto se repitieron este domingo. Los Mossos también habían vivido momentos polémicos y cuestionables en la época en que el Conseller Puig les incitó a actuar “al límite de la ley y un poco más allá” para hacer frente a los movimientos sociales vinculados al 15 M. Pero se ha reflexionado y se han corregido actitudes y hoy la situación es bien distinta.



Los gritos de “A por ellos” en la despedida a policías que partían para Catalunya no son representativos del pueblo español pero sí de parte del entorno que rodea a los cuerpos de seguridad del Estado. Y los policías estatales se comportaron en Catalunya de acuerdo con esa consigna y recuperando antiguos vicios: actuaban contra un enemigo. Y era más importante detener el referéndum, golpeando a personas, algunas de ellas ancianas, que no estaban cometiendo delito alguno, y destrozar instalaciones públicas que mantener la convivencia ciudadana y respetar la principal función que la Constitución les atribuye: garantizar derechos. El Gobierno del PP obligó a actuar a sus policías como si se encontraran no entre la ciudadanía a la que deben proteger sino en un país enemigo.