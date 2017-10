Reformar la Constitución: una posible solución imposible

Reformar no equivale a dar alas a las comunidades autónomas.



Hay que saber qué se quiere reformar y por qué.



En mi opinión se debería reformar el modelo de gobierno; a saber, si el pueblo quiere monarquía o república. Pero no, para trocear España, que no se trocea si el pueblo entero así lo quiere. Es siempre el pueblo, y no la simpatía o antipatía del gobierno de turno quien debe decidir.



Hablar de reformar, para luego votar en contra no sirve de nada. Otro vendrá, que bueno lo hará. Va por ti, Rajoy.