El Govern catalán dice no estar "nada satisfechos" con la fuga de empresas pero remarca que 260.000 se mantienen

Se han ido las 900 empresas mas importantes por capitalizacion.



Las que no se han marchado todavia es porque no se pueden ir. Un fontanero con un ayudante y su mujer que atiende el telefono en su casa no se puede ir.



Pero esta gente lo tergiversa todo y dicen que 260.000 empresas no se han ido. Pero si pudieran claro que se irian.