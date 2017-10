Merkel, Macron y otros líderes de la UE cierran filas con España ante el desafío independentista

Hasta Eslovenia niega la independencia de Cataluña.



Al 5 y al 6, la comunidad más corrupta es Cataluña, háztelo mirar, que os tienen adoctrinados como borregos, vuestros dirigentes quieren la independencia para amnistiar toda la corrupción que han venido haciendo durante 40 años, y os dirigen como a una masa aborregada adonde ellos quieren, y no os dais cuenta. No es cuestión de sentimiento ni de identidad. Es puramente dinero, y todo se aceleró cuando Mas fue a pedir el cupo vasco en mitad de la crisis y en Moncloa le dijeron que no. Ahí Arturito amenazó al Gobierno con liarla, y vaya si la ha liado, pero lo que no se ha dado cuenta es que está llevando al suicidio colectivo a toda Cataluña.



España se va a resentir, no hay duda, pero Cataluña se va a hundir en la miseria. Cuando no queden grandes ni medianas empresas, haya corralito, impagos, control de capitales, nacionalización de empresas y confiscación de los bienes privados, a ver qué coméis.



Es indignante que en plena era de la información, donde en toda la información está a un click, que los dirigentes engañen de esta manera a un pueblo.