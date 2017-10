El Tribunal de Cuentas concede a Mas 15 días de prórroga para depositar los 3 millones restantes de la fianza del 9-N

Para los incultos, el Tribunal de Cuentas, no es un Tribunal de Justicia. Es un órgano funcionarial con competencias en la Cuentás Públicas. Su decisión ha sido discutida por juristas. También los de Ciudadanos quisieron colar gastos que no tocaban en la campaña electoral, y fueron reprendidos. Igual que Psoe y PP por otros muchos asuntos.Hablemos con propiedad. No es algo que puedas ignorar, pero tampoco nos volvamos locos con ésto.