El texto íntegro de la carta de Carles Puigdemont al Gobierno de Rajoy

El Código Penal anterior al de 1995 contenía un artículo, el 214 sobre Sedición Impropia (derogado por el PSOE), que incluía la declaración de independencia de una parte del Territorio Nacional entre los fines del alzamiento rebelde, sin exigir requisito alguno de violencia. Y no fue restituido por ningún gobierno del PP, Las leyes que hace el PP, después son derogadas en parte o totalmente, pero las que hace el PSOE nunca las modifica, así nos va.



Es necesario volver a incluir en el Código Penal el delito de Sedición Impropia en los mismos términos que el derogado por el PSOE.



Igualmente es necesario volver a incluir los artículos 506 bis, 521 bis, 576 bis, derogados igualmente por el PSOE. Parece que con estas derogaciones pretendía allanar el camino de los independentistas para que la Justicia tuviera menos armas legales contra ellos.



Del BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-10621



"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



La Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal, en su artículo segundo, modificó el Código Penal introduciendo en él los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis. El artículo 506 bis castiga con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum, careciendo de competencias para ello. Este artículo y el 521 bis también penalizan a quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o consultas. Por su parte, el artículo 576 bis castiga con pena de prisión a la autoridad o funcionario que allegara fondos, bienes, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos por su relación con delitos de la sección segunda del capítulo V del título XXII del Código Penal.



Los artículos anteriores, cuya derogación se lleva a cabo por la presente Ley, se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión. El derecho penal se rige por los principios de intervención mínima y proporcionalidad, según tiene señalado el Tribunal Constitucional, que ha reiterado que no se puede privar a una persona del derecho a la libertad sin que sea estrictamente imprescindible. En nuestro ordenamiento hay otras formas de control de la legalidad diferentes de la vía penal. Así, el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal. En cuanto a las ayudas públicas a asociaciones o partidos disueltos o suspendidos, el ordenamiento ya prevé una sanción penal si constituyeran actos de participación en asociación ilícita. En suma, las conductas que se contemplan en estos tipos penales no presentan las notas exigidas para proceder a su incriminación. La Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico ya cuentan con los instrumentos suficientes y adecuados para asegurar el respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas y garantizar la convivencia pacífica de todos los ciudadanos.



Artículo único. Modificación del Código Penal.



Quedan suprimidos los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal."



Dice: "Así, el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal."



Pues parece que NO fue perfectamente controlable, por lo que procede incluir nuevamente esos artículos en el Código Penal, para que sea perfectamente controlable.



Con todos estos artículos en vigor, esta situación actual sería mucho más dificil que se produjera