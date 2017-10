Puigdemont no rectifica y amenaza a Rajoy con votar la independencia en el Parlament si no hay diálogo

En su respuesta que ponga NO DECLARÉ LA INDEPENDENCIA. HABLAMOS.



Y se acabó .... Ya estamos todos cansados de darle vueltas a lo mismo. Pero CANSADÍSIMOS. Unos no se explican, otros no entienden.



Se pierde demasiado tiempo dando vueltas que no llevan a ninguan parte. Busquen soliciones que es su trabajo, y por cierto muy bien pagado, que al resto de los que no somos políticos no se nos permite rizar el rizo tanto.