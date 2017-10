Feijóo comparecerá por los fuegos en Galicia y la Xunta aprobará un decreto con ayudas para los afectados

Por favor, la necedad no entiende de partidos. Me da igual el partido.



Cuando gobernaba el psoe de Felipe y el pp de Aznar tenía prisa por gobernar todos hablaban de la gran corrupción del gobierno. Ya hemos visto que eran aprendices de lo que se nos venía encima, que ya tenían una trama organizada visto lo visto y ya hablaban de los otros chorizos y trincaban al mismo tiempo. Con los incendios pasa igual, el pp ya vapuleó al contrario y ahora se lo tiene que comer con patatas. Mejor dicho, nos lo tenemos que comer entre todos. Como toda mala gestión de todos los problemas por parte de todos los partidos. Dame tu voto que te voy a reventar el bolsillo. Mientras los políticos que tenemos no sean serios y nos traten como a subnormales esto no tendrá fin. Mejor votar en blanco hasta que haya en primera fila de la política personas inteligentes en vez de necios atrevidos.