Las seis medidas que Rajoy contempla para activar el 155

No veo ni al Gobierno de España, tan fuerte como para imponer el Estado de Derecho a los sublevados, ni a estos dispuestos a rectificar en su delito, porque ello llevaría implícitamente el inmediato rechazo de la chusma separatista, a la que por otra parte le da igual cualquier cosa, ojo.... incluidas sus propias vidas, porque todos ellos o casi todos, tienen un trabajo, casa, cuenta corriente en banco, etc.... y el pensar que a ellos no va a afectarles, es tan estúpido como la creencia de que un liliputiense estadito independiente, pudiese subsistir en un Mundo, en el que las uniones de los propios estados existentes, hace necesario justo la unión y no la desunión.



CUANTA IGNORANCIA FRUTO DE UNA MALA EDUCACIÓN.