La Audiencia Nacional ordena a los Mossos identificar a los agentes que actuaron en el 1-O

Recuerdo a los Mossos que la "obediencia debida" ante una orden NO legítima, NO les exime de responsabilidad. Es de suponer que si sus mandos no les dieros ordenes claras y concisas POR ESCRITO, y no denunciaron por escrito que no se ajustaba al auto Judicial, ahora que asuman sus responsabilidades, disciplinarias y/o penales.



Todos esos que estuvieron "pasivos" o que en plan broma, seguían el "juego" de quienes ilegalmente ocupaban los colegios incluso saludandoles, ahora que rindan cuentas ante la Audiencia Nacional.