Jordi Sánchez pide cambiar de celda tras gritarle otro preso "¡Viva España!" y Soto del Real se lo deniega

A ESOS DOS LES HA METIDO EN LA CARCEL UN JUEZ. TAMBIEN UN JUEZ HA PUESTO EN LA CALLE A MUCHOS ASESINOS ETARRAS. Y ESOSI QUE NO ME GUSTA NADA. PERO ME JO DO Y NO ME QUEDA MAS REMEDIO QUE ACEPTARLO, PUES EN ESPAÑA HAY DEMOCRACIA E IMPERA LA LEY.



FUERA YA ESE COMPLEJO DE DEMOCRACIA JOVEN.



FRANCO HACE MUCHO QUE YA NO ESTA, Y AQUI HAY DERECHOS Y LIBERTADES, Y SI ALGUIEN COMETE UN DELITO VA A LA CARCEL POR QUE LO MANDA UN JUEZ.



ESO NO LO DECIDEN LOS POLITICOS.



ASI QUE A ESOS ESPAÑOLES QUE VIVEN EN CATALUÑA, Y NO QUIEREN SERLO, QUE LES QUEDE CLARO DE UNA VEZ: SON ESPAÑOLES.



Y SI QUIEREN IRSE, YA SABEN DONDE ESTA LA PUERTA, PERO CATALUÑA ES ESPAÑA Y ES DE TODOS NOSOTROS. VALE??



Y LOS DELINCUENTES A LA CARCEL.