Puigdemont frenaría la aplicación del artículo 155 con un adelanto electoral que de momento no contempla

– “Vamos a enseñar a pescar en Andalucía, no a repartir pescado”. No está muy claro que pretendía decir Rivera ni la calidad de la metáfora, y es posible -aunque improbable- que no quisiera ofender al pueblo andaluz ni mostrar esa molesta superioridad con la que parece que cualquier político puede mentar a Andalucía. Lo que está claro es que los andaluces no estamos para bromas, partenalismos ni prepotencias. Y el 22M veremos que tampoco tenemos mala memoria.



– “El aborto no es un derecho, es un fracaso de la sociedad”. Este argumento, también usado por miembros del PP, es de sobra conocido por los que pensamos que la mujer es dueña de su cuerpo y debe decidir libremente, sin ambiguedades. Lo hemos escuchado infinidad de veces porque con ese matiz derrotista camufla un mensaje realmente coercitivo y patriarcal. El aborto es un tema complejo, con muchas aristas y que perdurará durante mucho tiempo. Pero podríamos ahorrarnos años de controversia si eludieramos las medias tintas. Ciudadanos está más cerca de Gallardón que de nuestras mujeres