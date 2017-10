770 420

Rajoy pide al PDeCAT "convencer" a Puigdemont de que recule para librarse del 155

"Si la ha declarado, el Gobierno está obligado a actuar de una forma"

Santamaría asegura que el gobierno trabaja para recuperar el autogobierno

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido este miércoles a los diputados del PdeCAT que hagan un "esfuerzo para convencer" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no cree "más problemas" en Cataluña con el proceso independentista y no "obligue" a su Ejecutivo a aplicar el artículo 155 de la Constitución. EN DIRECTO | Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Así ha respondido al diputado del PDeCAT Jordi Xuclà, que ha criticado que el Ejecutivo del PP no haya aceptado el diálogo que le ofrece Puigdemont ni acepte reunirse con él cuando ha sido un presidente "elegido democráticamente". Es más, ha afirmado que "hoy" existen "presos políticos" en España, en alusión al encarcelamiento de los líderes de ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acusados de un presunto delito de sedición.

"La aplicación del 155 sería un fracaso de la política y el diálogo. No va a resolver el contencioso. Es un grave error, de aplicación efectiva más que dudosa y difícil", ha recalcado el diputado de la antigua Convergencia, que ha solicitado además a Rajoy que "no se atreva a tocar" el sistema educativo "cohesionador" que hay en Cataluña y que educa "en la libertad" que, según ha dicho, ahora se les quiere "quitar".

Rajoy ha recriminado a Xuclà que en Cataluña se haya "cerrado el Parlamento" catalán y los líderes de la oposición no puedan preguntar a Puigdemont si declaró o no la independencia el pasado 10 de octubre. En este sentido, ha dicho que lo que le ha pedido el Gobierno es algo "lógico, razonable y sensato" porque se trata de aclarar si lo ha hecho o no.

"No es tan difícil porque comprenderá que si la ha declarado, el Gobierno está obligado a actuar de una forma y si no lo ha hecho podremos hablar aquí en el Parlamento", ha asegurado el jefe del Ejecutivo, que ha señalado que él ha actuado "con moderación, con prudencia". "Y se me ha criticado por eso", ha aseverado.

Recuperar el autogobierno

En el mismo pleno, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que en estos momentos, ante el desafío independentista en Cataluña, el PP, el PSOE y Cs deben mirar "más por España que por hacer oposición".

Rivera ha preguntado qué medidas piensa tomar este jueves el Consejo de Ministros y qué plazos prevé el Ejecutivo para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ante la actuación de los dirigentes independentistas. "Aplicar la Constitución ya no es una opción, es una obligación", ha subrayado.

Sáenz de Santamaría le ha contestado que el Gobierno aplicará la Carta Magna como hace "siempre". "Y lo haremos de la manera que lo hemos hecho siempre, hablando con ustedes y con quien constituye la mayoría absoluta de esta Cámara, tratando de que ese precepto sea para la recuperación del autogobierno y la vuelta a la legalidad en beneficio de los catalanes", ha explicado.

Además, ha reivindicado la unidad de las fuerzas constitucionalistas y ha asegurado a Rivera que el Ejecutivo hablará con la formación naranja, además de con otros partidos, antes de poner en marcha el artículo 155. "Creo que en estos momentos los ciudadanos agradecen que los partidos, el PP, el PSOE y el suyo, miremos sobre todo por España antes de mirar por hacer oposición", ha recalcado.

PUBLICIDAD