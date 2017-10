Pedro Sánchez viaja a Bruselas para contrarrestar el relato del independentismo

Pero que tonterías si la Union Europea no quiere apoyar con firmeza ha España incluso en el caso de que tenga que tomar medidas de carácter militar contras los golpistas y simpatizantes, los que van a salir perdiendo es la Union Europea no España como ya advierten muchos expertos no solo en economía si no en política-social, España no es solo geográficamente geoestratégica si no además su economía y política exterior tiene un enorme peso especifico en el Mundo actual y la falta de apoyo firme por parte de la UE en este asunto puede hacer que se cambien algunas relaciones internacionales por otras...