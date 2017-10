Las detenciones de 'los Jordis' se exhiben como presión a Europa

Objetivamente, si Aznar envió a la Legión por un islote de chichinavo (Perejil) que no le importaba a nadie, mi pregunta es: En serio se piensan los independentistas que les van a dejar irse sin consecuencias?



La realidad es que no, y la UE no se va a meter en el berengenal ese contra España, hay que ser realistas, la moto que venden los indepes no anda.