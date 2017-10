Miles de personas se concentran en Barcelona para pedir la libertad de los "presos políticos" Sànchez y Cuixart

Todos esos que están allí protestando y hablando de presos políticos tendrían mucha gracia de no ser por la nefasta imagen que propositadamente proyectan hacia al exterior y que también les acabará perjudicando a ellos de una forma u otra. Esta gente ha perdido definitivamente el norte y no sabe ni de lo que habla.... no han visto un preso político estos en su vida.... que vayan a Camboya o Venezuela a ver si se enteran de lo que es....