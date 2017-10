Puigdemont mantiene la incógnita mientras la oposición sigue preguntando al Gobierno por Cataluña

El presidente de la Generalitat envió un escrito al Gobierno sin aclarar

Rajoy le ha dado hasta el jueves para que suspenda la independencia

Ciudadanos, En Comú, ERC y PDeCAT vuelven a preguntar sobre la crisis abierta en Cataluña este miércoles en el Pleno del Congreso un día antes de que expire el plazo para que el presidente catalán, Carles Puigdemont, conteste al segundo requerimiento enviado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre su decisión de suspender la independencia. EN DIRECTO | Sesión de control al Gobierno.

Este lunes, Puigdemont envió un escrito al Gobierno en el que no aclaraba, como le pedía el Gobierno, si había declarado o no la independencia de Cataluña. Enseguida, desde el Ejecutivo le afearon su contestación -sólo debía contestar sí o no- y le recordaron que estaba a tiempo de evitar la aplicación de las disposiciones del artículo 155 de la Constitución. El plazo concluye este jueves a las diez de la mañana.

El PSOE, que retiró la reprobación a la vicepresidenta Santamaría por las cargas del 1-O, no dirigirá este miércoles ningún interrogante al Ejecutivo relacionado con el conflicto catalán en el Pleno de la Cámara. Sí lo hará el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien pedirá a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que precise cómo afronta el Gobierno la situación en Cataluña después de la respuesta de la Generalitat a su requerimiento sobre la declaración unilateral de independencia.

El PDeCAT quiere debatir

En la misma línea irá el interrogante que el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, formulará a la ministra de la Presidencia, a quien le pedirá que se pronuncie sobre la respuesta del presidente catalán al requerimiento del Gobierno para que precise si ha declarado o no la independencia de Cataluña.

"¿Considera el Gobierno que aplicar medidas excepcionales, así como abrir solo una comisión temporal sobre la modernización del Estado autonómico, son las herramientas adecuadas para resolver la crisis abierta con Cataluña?", reza la pregunta que el portavoz de En Comú, Xavier Doménech, quería formular a la vicepresidenta pero que finalmente contestará el ministro de Justicia, Rafael Catalán.

Más genérica es la pregunta que tiene previsto plantear el portavoz adjunto del PDeCAT en el Congreso, Jordi Xuclà, quien, en su caso, pretende que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hable de la situación política de Cataluña.

