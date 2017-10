Puigdemont no atenderá el jueves a las presiones del Gobierno y mantendrá su oferta de diálogo "sin condiciones"

Lo que voy a contar es 100 % verídico. En los años 80, en 3.º de EGB, una profesora preguntó a cada alumno: "¿qué quieres ser de mayor?" Cuando llegó mi turno, yo contesté "sicario". La profesora dijo: "¿Sicario?" Y yo le respondí: "no sé lo que significa. Lo vi en una película. ¿Sicario no es sinónimo de psicólogo?"



Total, estuve castigado un mes entero. Lo peor fue que tuve que ir al despacho del director del colegio (religioso). Menuda bronca.



Yo, con 9 años de edad, no tenía ni pu-ta idea de vocabulario. Por ejemplo, pensaba que "confesarse" significaba "peinarse hacia atrás", ya que Isabel Pantoja salía en televisión para interpretar el tema "Hoy quiero confesarme" (1985). Y siempre salía muy bien peinada.



Puigdemont, no deseo que termines como John Lennon o Lluís Companys. Me mola tu peluca. xD



Quiero verte en la cárcel, junto con los dos famosos "Jordis" (de ANC y Òmnium Cultural). Vivo, no muerto.



Hay que cumplir con las leyes de España. Por mucho que digas: "me sudan los huevos. No quiero saber nada de las leyes españolas."



Tú vas a responder el jueves, 19 de octubre. Quieras o no. No nos vas a hacer perder más el tiempo, subnormal.