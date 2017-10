La Guardia Civil registra la sede del 112 en Reus por la investigación sobre la inacción de los Mossos

En más de una ocasión, he pasado por delante de la sede de la "Assemblea Nacional Catalana" (ANC), ubicada en calle Marina, n.º 315, CP 08025 Barcelona. Esto está enfrente de los Jardines de la Industria, entre calle Industria y calle San Antonio María Claret.



A finales de septiembre, ANC repartió unas postales que pone "webdelsi.cat" y "assemblea.cat".



Lo que pone en la postal está escrito en catalán, pero lo voy a traducir al español. Me voy a guardar la postal como recuerdo. Jajaja. Voy a comentar cada frase.



En el anverso pone lo siguiente:



"Adiós demofobia". (Es decir, fobia a la democracia. Aparece la imagen de una mano que deposita una papeleta en una urna).



"Sí. Hola, democracia". (Pues vaya "democracia").



En el reverso pone lo siguiente:



"Hola al único cambio real." (Sí, menudo cambio).



"A gobernarnos entre todos sin privilegios para unos pocos." (Están en contra de los ricos).



"A combatir la corrupción y garantizar que quien la hace, la paga." (La única corrupción está en Cataluña: Millet. Pujol, 3 % CIU, etc.).



"Hola a un país más justo y más democrático, que no te persiga por pensar diferente." (Se refieren a la República Catalana, "país" justo y democrático. Sí, claro, que no te persiga por pensar diferente. Pero si eres español, eres hombre muerto).



"A leyes contra la pobreza energética o contra los desahucios." (Es muy fácil dejar de pagar las facturas de luz, gas y agua. Es muy fácil dejar de pagar el alquiler o la hipoteca. Hay gentuza que tiene mucha cara y mucho cuento. Haber estudiado y así tendrías un trabajo mejor pagado. Uno es pobre porque quiere).



"Hola a ser un país amigo de España, que trate de tú a tú con Europa." (¿Pero no eran enemigos de España? ¡No entiendo nada! Aquí se ve claramente la mala educación de los catalufos: "de tú a tú". "Oye, tú"; en lugar de "oiga usted".)



"A un país que, seas de donde seas y hables como hables, será el país de todo el mundo." (Sí, sobre todo, porque odian a quienes no hemos nacido en Cataluña. Persiguen y multan a quienes no hablamos o rotulamos en catalán. Te miran mal si tu nombre y tus apellidos no son catalanes. Y te miran con una cara de muy mala hostia si exhibes la bandera de España. Vamos, un "país" respetuoso con todo el mundo.).