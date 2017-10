La juez ordena libertad con medidas cautelares para Trapero por el delito de sedición

Si cualquiera de nosotros.... no ya que incumplamos la Ley, en un hecho que tenga pena de prisión, sino que la misma fuese de mucho menos gravedad que un delito de sedición, y tuviésemos que acabar delante de un juez, no duden por un instante, que nos caería todo el peso del Código Penal, y no habría duda de que acabaríamos entre rejas, aquí, no solo es un ciudadano común, sino un representante del mismo Estado, (que es mucho mas grave), quien no ha hecho el menor caso, de cuantas ordenes y sentencias se le han dado, y no solo el, sino todo un equipo de Gobierno, cual es el actual de la Generalitat.



Dicen que la justicia es ciega...¡¡es verdad !!