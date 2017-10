770 420

Feijóo tilda la situación de "critica" en Galicia y carga contra los responsables del "terrorismo incendiario"

Feijóo ha informado de que se han decretado tres días de luto oficial

Ha cargado contra los "responsables" del "terrorismo incendiario"

Mariano Rajoy se ha desplazado a Galicia para estar junto a Feijóo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado con dureza contra los "responsables" del "terrorismo incendiario" que ha atacado a la Comunidad en las últimas horas y que "deben saber", ha advertido en relación a unos fuegos que se han cobrado cuatro vidas, que sus acciones "pueden matar y matan". También ha defendido el dispositivo y ha subrayado que "nunca" hubo tantos medios contra incendios en un mes de octubre. Unas horas antes de la reunión, Feijóo ha dicho que Galicia está en una situación crítica. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acudido a Galicia, donde ambos mandatarios han participado en el un minuto de silencio y donde el presidente de Gobierno ha asegurado que los fuegos han sido provocados. Varios pueblos de Asturias desalojados por los incendios.

Tras mantener una reunión extraordinaria a primera del Consello de la Xunta, Feijóo ha leído una declaración institucional que ha arrancado con un sentido "toda Galicia llora", en alusión a los montes calcinados y sobre todo a las víctimas mortales, a cuyas familias y seres queridos ha trasladado las condolencias. Feijóo ha informado de que se han decretado tres días de luto oficial.

A renglón seguido, ha proclamado que "Galicia no merece" que le provoquen "este dolor", ni "la angustia de tantas familias que tuvieron que pasar la noche en vela temiendo por sus familiares, por sí mismos, por sus casas y por sus pertenencias, que en algún caso se perdieron".

"Galicia no arde sola. A Galicia la queman", ha insistido el jefe del Ejecutivo, quien ha reconocido que, aunque con carácter minoritario pude haber incendios provocados por descuidos, lo ocurrido en la pasada jornada no es fruto "de la casualidad" ni del "azar". En el polo opuesto, ha constatado "una intensa intención de hacer daño en los lugares de mayor impacto" e incluso incluyendo "zonas urbanas y periurbanas".

"Nos atacaron indiscriminadamente, no nos pudieron hacer más daño", ha señalado, antes de advertir que, en todo caso, los gallegos no se darán "por vencinos" ni contra los incendios ni contra los incendiarios. Y es que, a su juicio, "Galicia está harta de los incendiarios que, de forma continuada y constante" atacan el patrimonio de sus ciudadanos y, ahora, "sus vidas". "Galicia está harta de vernos amenazados cíclicamente por incendiarios que se valen de las condiciones meteorológicas cada vez que tienen ocasión. No lo admitimos", ha aseverado.

Mirada hacia Portugal

Feijóo ha advertido que Galicia "está harta de que se relativice" la actividad incendiaria cuando de lo que se habla es "de terrorismo incendiario". "Y no queremos ningún tipo de terrorismo en Galicia", ha esgrimido, antes de subrayar que el incendiario no solo destruye el patrimonio natural sino que "pone en riesgo" las vidas de los efectivos de extinción y de los ciudadanos.

Así las cosas, ha incidido en que "cada año" es la "pericia" de los equipos de extinción la que permite "evitar daños mayores" en los montes y en las vidas. No en vano, se ha remitido al incendio de Pedrogao Grande, en Portugal, en el pasado mes de junio, en el que fallecieron 64 personas.

"En los últimos días los equipos de extinción están enfrentándose a decenas de incendios de similares o peores condiciones que el incendio de Pedrogao Grande. La dimensión de la tragedia que pudo llegar a vivir Galicia es inimaginable", ha sentenciado, antes de insistir en su reconocimiento a los equipos de extinción.

"Muchas vidas de gallegos se salvaron esta noche como consecuencia de la actividad comprometida y profesional de los bomberos, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Policía urbana, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y, por supuesto, de las brigadas forestales de la Xunta", ha subrayado.

Defensa del dispositivo

En su declaración, ha subrayado que "nunca antes hubo en Galicia tantos medios contra incendios en un mes de octubre, el doble de lo habitual", pero ha subrayado que los equipos de extinción "están trabajando y tuvieron que trabajar durante este fin de semana y, sobre todo, durante esta noche, en condiciones meteorológicas sin precedentes en un mes de octubre y en una época del año como la que estamos en este momento".

"Por supuesto", ha reconocido que "nada resulta suficiente cuando se siente cerca la angustia del fuego y éste no acaba de apagarse", una "angustia" que es "la de toda Galicia", y que hubo que vivir ante unas condiciones meteorológicas -de sequía y viento- que "dificultaron extraordinariamente" la labor de los efectivos. Por ello, ha subrayado que es preciso "destacar aún más el mérito del trabajo" del dispositivo.

Feijóo, quien se ha desplazado a Vigo para acompañar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado que, con el objetivo de "priorizar" las zonas en las que los técnicos determinan que hay "un mayor riesgo de afectación a la gente, a sus viviendas y a sus medios de vida", se están orientando las labores de lucha contra el fuego desde el centro de coordinación. "A este centro nos volveremos a trasladar, como hicimos ayer durante toda la tarde, en la jornada de este lunes", ha subrayado.

Pide responsabilidad

Feijóo ha pedido informar "con la mayor responsabilidad por parte de todos". "Informaciones erróneas que ayuden a agrandar la desesperación y a la confusión de los ciudadanos nos ayudan a resolver una situación que ya es compleja de por sí. Les pido a los gallegos que sigan en todo momento las recomendaciones por los canales oficiales y les pido a todos que no se hagan eco de rumores sin contrastar, y que pueden derivar en una alarma que ya estamos padeciendo", ha remarcado.

También ha puesto de manifiesto la "respuesta del pueblo gallego". "Cada vez que una desgracia pone a prueba nuestra determinación, los gallegos respondemos del mismo modo: con solidaridad, con unidad y dando lo mejor de nosotros mismos. Los que pretenden quemar Galicia tienen enfrente la resolución de todo un país", ha aseverado Feijóo, antes de proclamar que Galicia "nunca decae en los malos momentos".

Para el presidente, "esa Galicia solidaria y firme ante el terrorismo incendiario representa a la mayoría" de los ciudadanos de la comunidad. En cambio, quienes ocasionan esta difícil situación, a su juicio, "no representan a Galicia".

"Pueden tener la capacidad de generar un inmenso horror como el que hemos vivido en las últimas horas, pero deben saber que no nos representan", ha insistido, al tiempo que ha agradecido todas las muestras de apoyo, con especial referencia a Rajoy y al Rey Felipe VI, así como a los ofrecimientos de colaboración de las distintas comunidades y del Ejecutivo central.

Al tiempo, ha atestiguado su "solidaridad" con el pueblo portugués, que "por desgracia también está lamentando pérdidas de vidas humanas"; así como con Asturias, que combate, al igual que Galicia, las llamas en distintos puntos de la comunidad.

"La resolución de un país"

Feijóo ha subrayado la "indignación justa" en Galicia y ha proclamado que se demostrará que estos "actos terroristas" no dividen "los lazos que unen, sino que lo que hacen es fortalecer los lazos de unión de toda la gente que vive" en la comunidad. Y es que los incendiarios tienen enfrente, ha subrayado, "la resolución de un país".

Por ello, ha finalizado llamando a "una movilización conjunta" en homenaje a los equipos anti incendios, "en homenaje a todos los gallegos que trabajan contra las llamas y también en repulsa a los incendiarios y en recuerdo a las personas fallecidas". Lo hizo antes de avanzar el minuto de silencio convocado en las distintas instituciones, tanto en los ayuntamientos, como en la Xunta y la Administración del Estado.

