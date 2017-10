El Gobierno advierte a Puigdemont que solo "una respuesta clara y sencilla" al requerimiento evitará el 155

Condiciones del dialogo:



Nosotros seguimos con la INDEPENDENCIA, como si no pasará nada, vosotros nos condonáis la deuda, pagáis el paro y jubilaciones de nuestra gente, nos quedamos con vuestros pasivos en Cataluña, seguimos con la nacionalidad española, os vendemos nuestros productos como antes, nos devolvéis las empresas, no nos vetais para entrar en la UE, etc......Y os quejais de que los españoles no quieran hablar con vosotros.