Zapatero pide a Puigdemont que "rectifique" como punto de partida para una "deliberación razonable" sobre Cataluña

Sr. Zapatero:



Te hago esta TRASCENDENTAL pregunta:



¿HAS TOMAO CONCIENCIA Y HAS RECTIFICAO TU DE TU DESTRUCTIVA MANIFESTACION AFIRMANDO QUE:



"SE APROBARIA EN LAS CORTES LO QUE DECIDIERAN EN EL PARLAMENT?



"TE PIDO QUE ME CONTESTES".



Porque seguir abriendo la boca:



CUANDO TU HAS SIDO EL PIONERO DE TAMAÑO DESAGUISAO, ZOZOBRA Y DESTRUCCION:



SOLO PUEDE VENIR DE MENTES CON UNA ENORME IRRESPONSABILIDAD Y MALDAD.