Colau pide "diálogo, serenidad y soluciones políticas" para resolver el conflicto en Cataluña

A esta señora yo solo la puedo definir con una palabra CINICA.



Solo sabe que decir las cargas policiales que fueron una animalada, pero poco dice de toda esa gente que esperaba en los hoteles a los guardias civiles y policías con insultos, no dejándoles ni salir para comer, encerrados como perros. Cierto es que ahí no había porras pero no solo la violencia es cuando hay agresiones físicas. Señora (por llamarla de algún modo) hay que ser cinica parecéis todos los de podemos almas de la caridad cuando os oímos hablar. Mi abuelo siempre me dijo que desconfiara de ese tipo de personas porque ocultan algo y no me cabe la menor duda que mi abuelo tiene la razón.



Estais llevando al país que nuestro padres y abuelos han construido al abismo. Ya pasareis a la historia no os preocupéis. Increíble lo que estais haciendo en Cataluña, increíble.