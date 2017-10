Junqueras: "El Govern está haciendo la República"

Lo que estaís haciendo es llevar a la ruina a los catalanes y de rebote a los españoles .



Apelar a la vergüenza y a la dignidad no sirve de nada porque no teneís.



No nos reconocerá Europa , no nos reconocerá el FMI , el dinero en lugar de venir se va , las empresas se marchan , más de la mitad de la población de Cataluña no estamos conformes .......Pero vosotros KAMIKACES contra las rocas.



De la CUP lo puedo entender porue ni tienen nada ni tendrán , pero del PdCat y ER .Ah es que deben haber sacado la pasta por Andorra como lo hizo Pujol, así lo suyo está resguardado y a los de apie que les den por saco .



Luego dicen que los fascista son los otros y los niños , en las manifestaciones , que la prensa española es manipuladora , claro como no ven más que TV3 .



Lo triste del caso es que es verdad que se vive con miedo , pero ya han salido un milllón a la calle y saldrán más y eso nos llevará a una batallla campal y las familias y amistades van a quedar con heridas ue no se curaráan nunca .



Hoy precisamente que se honra a Companys es cuando más conocimiento deberíamos tener , pero ya se sabe que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.



No le deseo ningún mal a nadie pero espero que los lideres separatistas recibaís las mismas ostias que nos van a dar a los demás en la calle .



Gracias por llevarnos a la ruina y a la confrontación .



Un saludo