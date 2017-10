Albiol pide aprovechar la aplicación del 155 para cambiar la educación en Cataluña y ejercer control sobre los Mossos

Vamos a ver... soy Catalan de Tarragona y vengo a decirle a los que aqui escriben que son una banda de fanáticos enfermizoa.... en la cataluña de mis amores, solo se puede estudiar en Catalán, y se implementan 2 - 3 horas de castellano a la semana, eso dista mucho del bilinguismo, que realmente sería seguir con el ejemplo de los años 80 en el que había una clase A que estudiaban en catalán y una clase B que estudiaban en castellano, eso a mi entender seria un 50% quizá ustedes que leen el economista no entiendan que sería lo justo, pero si entendeís algo de números... es lo propio o no?



Los Mossos ya no representan a su ciudadania o la mia, la catatala, ya que se han posicionado a favor de menos de la mitad de la población, así que si hubiese que votar estomás de la mitad de los catalñanes estarían a favor de suprimir a un cuepo policial politizado y que no representa a nadie, que encima no cumple ordenes del tribunal de justicia, y que encima perjudica dichas sentencias. Y a los policias que quieran seguir en el cuerpo que se adhieran a la guardia civil o a la policia nacional.



Los directores que dieron las llaves para dejar votar, ya que dejaron su cargo... a la calle, despido procedente y fuera, y allí se mete en el cargo a gente cualificada de toda España que supervisen y vigilen a sus profesores y libros.



Examenes de hgistoria de España a todos los estudiantes para ver que nivel de adoctrinamiento falso llevan, y rectificar obligatoriamente esos desvaríos llenos de mentiras y manipulación, obviamente quien no sepa la historia de España y Cataluña como fue, que no pase de curso, eso haría que tengamos menos problemas en el futuro ya que como bien es sabido la historia infundada en cataluña es de TBO.



Dejad de publicar como catalanes los pagados por la generalitat y radicales de la cup, que se os ve el plumero es muy sencillo ver las desigualdades que habeís montado en cataluña, los abusos, y las barbaridades histtóricas, que dan hasta repelús con solo pensar lo que habeís hecho con la historia....