Podemos pide a Rajoy que hable con Puigdemont para evitar un "choque de trenes"

Podemos debería tomar nota que con una intención de voto que cae en algunos lugares hasta el 90% respecto a las ultimas elecciones no es precisamente un partido representativo de la voluntad del pueblo de España y es que una vez que se defiende alguna tesis de un partido separatista se deja de ser partido de ámbito nacionalista y EUROPEO, es el problema de la izquierda en España se dedica a dividir y a generar problemas, debería tomar ejemplo de los verdes en Alemania si de izquierdas y con sus ideas medioambientales algo radicales pero defienden la unidad de su territorio a sangre y fuego y además dialogan con empresarios sobre lo que es posible y no en temas ambientales, incluso reconocen que no siempre llevan razón...pues seguid a lo vuestro en las próximas elecciones los ex-votantes os lo van a agradecer :)