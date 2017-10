Juncker descarta mediación de la UE con Cataluña y avisa de que no quiere "una Europa formada por 90 países"

Al 9, no lo has entendido.



Cada vez que se hacen declaraciones en ese sentido no se está diciendo que Cataluña saldría de Europa.



Lo que te están diciendo es que no vas a ser independiente.



A ver, te hago un plano, si alguien dice que no van a permitirlo porque otros irían después (cosa que vendo diciendo semanas y no te lo creías) no lo dicen para "echarte", lo dicen para que te calles y vuelvas a casita con el rabo entre las piernas.



Y si crees que puedes ser independiente sin apoyo internacional es que eres más tonto que Mas, que ya ha declarado que sin apoyo internacional estáis haciendo el tonto.