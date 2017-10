Incidentes y peleas entre grupos ultras al terminar la concentración por el 12 de octubre en Barcelona

Ja,ja,ja Que valiente es la ignorancia. Te recomiendo que te informes en webs independientes. Si lo haces en el telediario de TVE1 o A3TV vas jodio. Hoy han mostrado las imágenes mostrando a una parte (con banderas españolas) y hablando de ULTRAS sin especificar más. Lo que no muestran ni especifican es que en la otra parte también había ULTRAS nacionalistas españoles. Es una más de las burdas manipulaciones de la massmedia. Cómo colofón de esta propaganda aparece una muchacha preguntando si con dos licenciaturas que tiene ella podrá trabajar en Cataluña... De la respuesta del presentador, para mear y no echar gota. Se le olvida comentar la cantidad de licenciados españoles que han hecho la maleta en la última década.



Como persona desconfiada que soy, no me extrañaría que fuera una artimaña de la policía secreta para transmitir internacionalmente la imagen de enfrentamientos civiles. Por suerte, la prensa internacional no está a sueldo del gobierno y las oligarquías nacionales.