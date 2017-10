Muere un piloto tras estrellarse su avión en Albacete cuando regresaba de participar en el desfile del 12-O

En primer lugar, mi más sincero pésame para la familia del piloto. Ellos no tienen culpa alguna.



En segundo lugar, me pregunto si este no sería uno de los cazas adquiridos a EEUU en la última visita, Se rumorea que a cambio de una declaración de apoyo habría adquirido varios aviones de segunda mano, del ejército estadounidense.



Espero que se realice una investigación en condiciones y no se tape con el omnipresente problema catalán.



La verdad, es que, desde la perspectiva internacional, la actuación del gobierno no puede más que mejorar. Orgullosos de ser español, decía el lema del 12-O. Si las dotaciones militares del país están desfasadas, ¿cómo van a presionar a los ciudadanos catalanes o a posibles aliados internacionales?



A todos aquellos que se entretenían enviando memes pitorreándose de la comparecencia de Puigdemont y a todos aquellos que apoyaban que éste sufiera el mismo destino que Compayns, sólo les digo una palabra: KARMA. Hoy tal vez tengan que recibir memes con la lamentable imágen de un fallecido. Las risas de Cataluña se escuchan desde Madrid.



En fin, marca España