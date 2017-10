El desfile militar del 12 de octubre transcurre con más fervor patriótico que nunca por la crisis catalana

Pedro Sanchez lleva corbata hasta cuendo va al servicio.Hoy en la recepcion del rey no llevaba,cuando por delicadez,cortesia y educacion tendria que llevarla.Seguramente



como cada dia es mas podemista,Pablo Iglesia le habra dicho. Pedro tenemos que aperentar lo que no somos.Nosotros ganamos 6.ooo euros al mes ,pero tenemos que aprentar que somos la gente que no tiene para pasar el mes,eso nos da votos.Mientras que si vamos con corbata nos dicen facha. Asin es la historia que muchos aun no se han dado cuenta del cuento.