Rajoy deberá presentar al Senado un plan detallado con las medidas del 155

Estos señores solo les duele la pela, miren como salen las empresas huyendo de la peste



Si empiezan a cerrar empresas en Cataluña muchos despertara su amor por España,







La mejor solución: NO CONSUMIR PRODUCTOS CATALANES, No SEAT, No Mango, No Grifols, etc, etc... y cuidado con los ahorros que están engañando a la gente, solo el Estado Español asegura los depósitos, saquen su dinero de Cataluña a un están a tiempo