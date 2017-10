El FC Barcelona ingresaría un 20% menos fuera de La Liga

Dirán los que quieran pero las empresas catalanas esta acojonadas, las ventas les bajan a toda mecha, y muchísimos catalanes tiene ya miedo por sus puestos de trabajo, parece que ese paraíso se esfuma, y que el pueblo llano esta consiguiendo su objetivo,



La mejor solución: NO CONSUMIR PRODUCTOS CATALANES, No SEAT, No Mango, No Grifols, etc, etc... y cuidado con los ahorros que están engañando a la gente, solo el Estado Español asegura los depósitos, saquen su dinero de Cataluña a un están a tiempo