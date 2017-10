Rajoy da cinco días a Puigdemont para aclarar si ha declarado la independencia o no

La Cup son los libertarios de toda la vida y para ellos la rep cat no es más que un paso intermedio al que atacarán ferozmente en cuanto se instaure porque su objetivo es destruir el Estado; y no se andarán con miramientos, estos politiquillos no verán el amanecer. Los empresarios ya están tardando, la Anna Gabriel alias Manolo les va a quitar hasta la sombra; es el monstruo de Frankenstein que ellos mismos han creado, los va a matar.