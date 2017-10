Puigdemont dice estar listo para un diálogo con el Gobierno "sin condición previa"

A ver si se enteran los independentistas:



1.º) Lo pasado, pasado está. Por lo tanto, no valen excusas de que si Franco, de que si la lengua catalana fue perseguida, etc.



2.º) Actualmente (bueno, desde que murió Franco), se persigue la lengua española. Un claro ejemplo es que está prohibido rotular en español. Si yo tengo una tienda (negocio privado), tengo derecho a rotular en español, catalán, inglés o en la lengua que me salga de los huevos. Pues no. En Cataluña solamente se puede rotular en catalán. Desde hace 42 años, te multan por rotular en español.



3.º) Arran es una organización terrorista. Proviene de la antigua Terra Lliure.



4.º) "La voluntad del pueblo catalán" es una gigantesca falacia. En todo caso, es la voluntad de los independentistas, pero no de todo el pueblo catalán. Además, dicha voluntad (la de independizarse del resto de España) es contraria a la Constitución española de 1978.