Trapero, citado a declarar de nuevo el lunes en la Audiencia Nacional por el delito de sedición

Este señor es el brazo policial de los golpistas y culpable de todo lo que paso en la falsa de las urnas, y si hay justicia terminara cogiendo cartones por la plaza de Cataluña,







Y consejo : Menos quejarnos y más hacer, los golpistas solo les duele la pela,



si queremos soluciones rápidas: NO CONSUMIR PRODUCTOS CATALANES, No SEAT, No Mango, No Colacao etc, etc... y cuidado con los ahorros que no nos engañen solo el Estado Español garantiza los depósitos, saquen los ahorros de Cataluña ahora que están a tiempo.