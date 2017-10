Donald Tusk, el hombre que frenó a Puigdemont desde Europa en el 'último minuto'

El presidente del Consejo Europeo lanzó una apelación directa al 'president'

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Foto: Reuters

La ofensiva europea para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aparque sus planes para convertir a Cataluña en la primera región de la UE que rompe unilateralmente la legalidad y se independiza se completó ayer con las palabras de Donald Tusk.

El presidente de presidentes (encabeza el Consejo Europeo, la cumbre de líderes de la Unión) esperó casi hasta el último minuto para lanzar su mensaje. Y amplificó la solemnidad de esta última palabra aprovechando precisamente el pleno del Comité de las Regiones, donde estaban algunos presidentes autonómicos, como el valenciano Ximo Puig.

Tusk, que ya ha probado su puntería con el discurso en otros momentos críticos de la UE como el Brexit, lanzó una apelación directa a Puigdemont recurriendo la fuerza de los argumentos, pero también a su pasado bajo un régimen comunista, por el que sabe "lo que se siente al ser golpeado por la porra de la policía".

"Le pido que respete, en sus intenciones, el orden constitucional y no anuncie una decisión que haría tal diálogo imposible", dijo el exprimer ministro polaco, tras recordar que hacía tan solo unos días había solicitado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una solución dialogada "sin el uso de la fuerza". Y le advirtió del destrozo que podría causar en el conjunto de la UE en un momento aún complicado. "La diversidad no debería, y no necesita llevar al conflicto, cuyas consecuencias serían obviamente malas: para los catalanes, para España y para el conjunto de la UE", sentenció.

El Govern, primero con Artur Mas y después con Puigdemont, intentó internacionalizar el conflicto como atajo con el que bordear la legalidad y cubrir la falta de legitimidad de su ofensiva independentista. Lo que se encontró Cataluña fue una respuesta por tierra, mar y aire de Europa para que desista de una embestida que, según el columnista del diario Financial Times Wolfgang Munchau, "constituiría un dramático retorno a la crisis de la eurozona". Incluso aquellos que han mostrado más simpatía en Europa con el derecho a decidir de los catalanes, como la jefa de los Verdes en el Parlamento Europeo, Ska Keller, rogaron ayer que Puigdemont reconsidere su decisión, porque la declaración unilateral de independencia sería "un error enorme".

Los apoyos al Gobierno también llegaron por parte de los ministros de Finanzas de la UE, reunidos en Luxemburgo. Los que pertenecen a la familia del PP Europeo trasladaron este respaldo directamente al ministro de Economía, Luis de Guindos, durante un desayuno momentos antes de que arrancara el Consejo Ecofin. "Esto no es un tema de independencia si o no, sino de rebelión contra el Estado de Derecho", sentenció Guindos. "Y el Estado de Derecho es la base no solamente de la convivencia en España, sino también de la convivencia en Europa", remató.

Guindos comentó que sus colegas en el Ecofin habían expresado su apoyo a las acciones tomadas por el Gobierno dentro de la Constitución para encarrilar la situación. Y pidió al president de Cataluña "en estos minutos finales" que vuelva al "sentido común."

