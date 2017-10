La fórmula elegida por el 'president' esquiva la comisión de nuevos delitos

Esto es tan surrealista, que hay que acabar con todo amago de sedición, para que otros no tengan la tentación de seguir sus pasos.



Este ser y no ser, no nos vale.



Tirar la piedra y esconder la mano, es de cobardes que quieren hacer daño, pero que no les culpen por ello.



No debemos dejarnos engañar. Luego vendrán con otra, y otra.



No debe temblarnos el pulso. La han hecho, ergo la pagan.