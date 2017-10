Tiene que mover ficha el gobierno por que si no el golpista pensaran que son los reyes de los trileros, y que tienen a la nación en sus manos, el tiempo que piden es para que el impacto de la manifestación del domingo de diluya y poner en marcha la maquina del España nos roba.



Lo que más les duele es la pela; NO CONSUMAN PRODUCTOS CATALANES, que es lo que más les duele, NO SEAT, No Mango, NO Colacao, etc, etc... y mucho cuidado con los dineros que solo el estado Español garantiza los depósitos, saque su dinero de Cataluña todavía están a tiempo.