El Gobierno dice que no es admisible una declaración de independencia y luego dejarla en suspenso

Pues eso, no hay declaración de independencia, y no queremos que la haya, ni tampoco queremos que haya conflictos ni guerras, déjese de doctrinas trasnochadas e inmoviles y adaptese al reto, la doctrina no es importante, España es importante, usted no está ahí para que la cosa sea según sus gustos, ni aún teniendo mayoría, sino para optar por lo más beneficioso, déjese de pamplinas y negocie, ... si no, tendremos que decir a Pedro que lo haga él, ...