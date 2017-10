La CUP lanza un ultimátum a Puigdemont y podría abandonar el Parlament

Ni comparto la ideologia CUP, ni me gusta la camiseta que Anna Gabriel estrenaba hoy para tan solemne acto (imagino que la estrenaba porque despues de levantar el puño no se ha olido el sobaco), pero es justo reconocer que han sido los unicos coherentes en este circo. Ni los junts, ni los podemitas (bueno es que ser podemita no es coherente de por si), ni nadie independemtista ha sido cojere te como la cup. Y cuando la cup ha dicho blamco ha hecho blanco y si ha dicho negro ha hecho negro. Espero que, en este sentido, esta vez no me defrauden.